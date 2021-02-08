«Наш любимый Бусечка»: Домнина трогательно поздравила Костомарова с днем рождения

Оксана Домнина и Роман Костомаров в браке уже много лет. Спортсмена родила Олимпийскому чемпиону дочь Настю, которой в этом году исполнилось 10 лет и сына Илью. Ему пять лет. А 8 февраля Роман отмечает свой день рождений. Фигуристу – 44 года. В своем Instagram Оксана трогательно поздравила мужа с этим днем.

«С днем рождения, наш любимый Бусечка! Папулечка!!! Хорошист 44 наш. Любим тебя! Твоя семья!» — написала Домнина.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Здоровья и счастья вашей семье! Всего самого лучшего!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что день рождения Костомаров отмечает в Дубае. Именно туда несколько назад он прилетел в компании супруги.

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