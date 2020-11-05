«С моей дочулей»: Роман Костомаров расчувствовался, найдя редкие кадры с наследницей

Олимпийский чемпион в танцах на льду, экс-партнер Татьяны Навки — Роман Костомаров — недавно перебирал домашний видеоархивы. Фигурист остался удивлен одной из находок. Именно ею он поделился со своими поклонниками на личной странице в Instagram.

Оказалось, что спортсмен забыл, как давал мастер-класс своей уже девятилетней дочери Анастасии.

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«Наткнулся на видео с моей дочулей на льду, чуть не прослезился!!! Как летит время! А какие становимся сентиментальные с годами, ух!» — признался Костомаров.

Муж фигуристки Оксаны Домниной похвастался, как ловко малышка катается вместе с знаменитым папой. Настя же в ярко-розовом комбинезоне только улыбалась, когда Роман ее подбрасывал в элементах.

Поклонники двукратного чемпиона мира только умилялись в комментариях под видео:

«Как сладко», «Как трогательно, до слез. Сколько любви, нежности!», «Самая лучшая поддержка на руках заботливого папочки», «Да уж! Папа супер! С таким ничего не страшно! Успехов! Радуйте нас своим шикарным катанием!».

Напомним, что пара Романа и Оксаны расходилась на время. Однако сейчас муж и жена воспитывают не только дочь Настю, но и сына Илью. В этом году мальчику исполнилось четыре года.