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«Больше ста человек в аудитории»: младшая дочь Меладзе возмущена возвращением к очной форме обучения

Арина Меладзе получает медицинское образование.

«Больше ста человек в аудитории»: младшая дочь Меладзе возмущена возвращением к очной форме обучения
Арина Меладзе. Фото: instagram.com/meladzearina/

Младшая из трех дочерей музыканта Валерия Меладзе Арина, как известно, после окончания школы поступила в медицинский вуз. Девушка мечтает стать врачом. Из-за коронавирусных ограничений студенты несколько месяцев учились дистанционно. Но с 8 февраля им пришлось вновь вернуться в аудитории.

Будущий врач Арина Меладзе дала понять, что жутко недовольна переходом на очное обучение, точнее, тем, как организован процесс в условиях пандемии.

В сторис Instagram девушка показала фото, на котором запечатлела перемещающуюся по коридору толпу студентов.

«И вы до сих пор считаете, что переход на очное обучение – хорошая идея?» — задается Арина Меладзе вопросом под снимком.

Арина Меладзе об очной форме обучения
Арина Меладзе считает, что это плохая идея. Фото: instagram.com/meladzearina/

Она добавила, что заниматься приходится в условиях, которые не соответствуют принятым в последнее время стандартам.

«Больше ста человек в одной непроветриваемой аудитории. Очень умно», — возмутилась дочка Валерия Меладзе.

Арина Меладзе не в восторге от возвращения в аудитории
Арина Меладзе не в восторге от возвращения в аудиторию. Фото: instagram.com/meladzearina/

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