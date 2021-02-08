«Больше ста человек в аудитории»: младшая дочь Меладзе возмущена возвращением к очной форме обучения

Младшая из трех дочерей музыканта Валерия Меладзе Арина, как известно, после окончания школы поступила в медицинский вуз. Девушка мечтает стать врачом. Из-за коронавирусных ограничений студенты несколько месяцев учились дистанционно. Но с 8 февраля им пришлось вновь вернуться в аудитории.

Будущий врач Арина Меладзе дала понять, что жутко недовольна переходом на очное обучение, точнее, тем, как организован процесс в условиях пандемии.

В сторис Instagram девушка показала фото, на котором запечатлела перемещающуюся по коридору толпу студентов.

«И вы до сих пор считаете, что переход на очное обучение – хорошая идея?» — задается Арина Меладзе вопросом под снимком.

Она добавила, что заниматься приходится в условиях, которые не соответствуют принятым в последнее время стандартам.

«Больше ста человек в одной непроветриваемой аудитории. Очень умно», — возмутилась дочка Валерия Меладзе.

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