«Прекрасное» начало года»: младшая дочь Валерия Меладзе сломала шею

Младшая наследница известного исполнителя Валерия Меладзе, 18-летняя Арина, сообщила в сторис Instagram жуткую новость. Сначала девушка показала фото, сделанное явно в одном из больничных кабинетов. Арина дала понять, что начало года у нее не задалось.

«Прекрасное начало нового года», — написала девушка.

На втором снимке в сторис она уже объяснила, что с ней произошло. Дочь знаменитости сообщила, что у нее перелом шеи. В кадре Арина Меладзе запечатлена лежащей на кушетке, видны, правда, только ноги девушки.

«Сломать шею в Рождество – чек», — написала Арина на фото.

Она не стала уточнять, при каких обстоятельствах получила травму, вероятно, девушка сделает это позднее. Известно, что дочь Валерия Меладзе занимается спортом. Не исключено, что он мог стать причиной перелома.

Судя по всему, сейчас Арина Меладзе все еще находится под наблюдением врачей.

Напомним, Арина – младшая из трех дочерей Валерия Меладзе, рожденных в браке с первой женой исполнителя Ириной Малухиной.

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Девочке было двенадцать лет, когда ее родители развелись – певец ушел к Альбине Джанабаевой, родивших ему двоих сыновей, старший из которых появился на свет вне брака.

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