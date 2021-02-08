Редкий случай: Пугачева показалась без парика, навестив друзей в компании мужа

Алла Пугачева в последнее время практически перестала появляться перед широкой публикой, предпочитая тихие вечеринки для своих. Тем не менее, звезда навещает своих подруг бизнесвумен Алину Редель и адвоката Иду Достман. На одной из таких встреч народная артистка сделала фото на память.

В кадре Примадонна предстает в брючном костюме, оттенок которого Эвелина Хромченко называла одним из самых модных в этом сезоне – экрю. Он отлично освежает образ, повышая его презентабельность и торжественность. Кроме того, однотонные костюмы, по мнению стилиста, зрительно вытягивают силуэт, делая фигуру стройнее.

Образ Аллы Борисовны оценили многие пользователи Сети, увидев этот кадр в ее фан-аккаунте. «Лук – супер! Вам очень к лицу», «Какая модная, глаз не оторвать!», «Великолепная и стильная как всегда», — откликнулись фолловеры.

Также многие обратили внимание, что Пугачева пришла на встречу с приятельницами без привычного пышного парика.

«Алла Борисовна, вам так хорошо со своими волосами!», «Ого, первый раз вижу Пугачеву без парика», «Ну, волосы уже не те, но все равно красотка, я бы не стала парик носить», «Аллочка всегда прекрасна! И в парике! И без парика! Да хоть лысая будет, все равно харизмы у нее не отнять!» — заявили люди.

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