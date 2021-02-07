«Чудовищный день»: умерла мама телеведущего Андрея Разыграева

Андрей Разыграев сообщил страшную новость на своей страничке в Instagram. От коронавируса скончалась мама 42-летнего телеведущего.

«Мамы больше нет… Эта неделя стала самой невыносимой и мучительной в жизни. Нет тех слов, которыми можно описать боль, нестерпимые слезы и отчаянные стоны «сильного мужика», хотя, прежде всего, любящего сына. Этот чудовищный день наступает в жизни каждого человека, но почему-то именно тогда, когда ты к этому больше всего не готов», — рассказал Андрей Разыграев.

Он добавил, что мама не хотела его беспокоить, и когда заболела, говорила, что простудилась, мол, выходила на балкон. Но КТ показало, что легкие пожилой женщины поражены на 60 процентов.

Потом была госпитализация, лечение. Андрей Разыграев добился, чтобы его маму лечили лучшие врачи. Вместе с мамой они мечтали, как после выздоровления поедут на реабилитацию в Крым, а затем женщина переедет в новый загородный дом, который для нее построил сын.

Но в один из дней рано утром телеведущему позвонили из реанимации и сообщили о смерти мамы.

«Самое страшное — даже не хоронить (хотя совладать с эмоциями в эти жуткие минуты невозможно), а понять, осознать и принять то, что ты больше никогда не примешь звонок с именем «мама», не услышишь ее звонкого голоса, не обнимешь ее крепко, не поцелуешь, не почувствуешь ее любимый аромат духов», — поделился болью Андрей Разыграев.

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