«Моя кухонька поскромнее будет»: Андрей Разыграев раскрыл тайны шоу «МИР в одной тарелке»

Ведущий нового проекта признался, что обожает итальянскую кухню, а вот с индийской возникают трудности.

Новое авторское шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке» на МУЗ-ТВ — настоящее спасение для тех, кто любит вкусно поесть, но с замысловатыми рецептами на «Вы».

Спойлер! Желательно перед просмотром запастись ручкой и блокнотом, чтобы успеть записать нехитрые ингредиенты, из которых можно приготовить кулинарные изыски заморской кухни.

— А можно ли вообще из российских продуктов приготовить, скажем, блюдо мексиканской кухни?

— Можно, — признается Андрей в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro. – Оказалось, что получится не хуже, чем в оригинале, а в некоторых случаях – лучше. Вот об этом будет вся моя программа.

Задача не из простых: из российских продуктов приготовить блюдо итальянской кухни

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ozvb7iQCfR0

— Андрей, вы непрофессиональный повар. Скорее, путешественник, вы объехали половину стран мира. Почему программа о еде?

— Я маньяк по путешествиям, а в нынешнее время, как и все, вынужден сидеть там, где нахожусь. Но любое путешествие — это некий эксперимент, и в том числе — гастрономическое приключение. Приехал, и хочешь не хочешь, а пробуешь местную кухню.

Так что у меня баттл с самим собой, получится ли приготовить индийское, итальянское или мексиканское блюдо.

— В первом выпуске вы готовили тирамису, брускетту и пасту. Как долго искали подходящие продукты?

— Давайте смотреть правде в глаза. Я не искал. Покупает съемочная группа, которая получает задание. Покупает и приносит на площадку.

С Италией почти не было проблем, только соус вустерширский не сразу нашли. А вот Индия – да. Перерыли город и рынки в поисках специи, заменили альтернативной. В итоге блюдо не получилось, пришлось демонстративно выбросить в мусорное ведро.

Индия у меня не зашла изначально, вот она мне и отплатила.

Я был там один раз на пересадке в аэропорту и зарекся больше не прилетать. Ужас, люди на полу спят, все нечисто, пахнет специями на весь аэропорт. Но есть у меня друзья с индийскими корнями и угощают такими блюдами, просто пальчики оближешь.

Андрей Разыграев признается: с итальянской кухне все получилось, а вот с индийской возникли проблемы

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ozvb7iQCfR0

— Стоит отметить, что с итальянской кухней проблем не возникло. С этой страной отношения сложились?

— Мне очень нравится итальянская кухня. Обожаю все итальянское: начиная от еды и одежды и, заканчивая архитектурой, природой, людьми.

— А как с русской кухней?

— Ну вот только что ел пирожок с капустой. Есть отличные варианты: пельмешки, кашка гречневая, щи, селедка под шубой. Хорошо заходят. С Россией ассоциируется борщ, но только мамин!

Рецепт брускеты стоит взять на вооружение каждой хозяйке

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ozvb7iQCfR0

— Во сколько в среднем обходится приготовление блюд в программе?

— Не дорого, не дороже чем в Италии. А в некоторых моментах получается даже вкуснее.

— Все действо происходит на вашей кухне?

— Нет, это конечно не моя кухня. Моя кухонька поскромнее будет, поменьше и не приспособлена для таких эффектных съемок.

— А фартук сами приносили или выдали?

— Фартук — это фишка программы, для каждой будет свой фартук, так сказать связь с той или иной страной. А конкретно для первого выпуска про Италию я его так и купил.

А вы уже посмотрели программу? Как вам?