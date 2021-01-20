Михаил Цивин вывез из кабинета Алексея Баталова книги с ценными автографами и письма актера

Сам адвокат ранее говорил, что «неподъемные черные пакеты» попросила вынести на помойку вдова звезды Гитана Леонтенко.

Адвокат семьи актера Алексея Баталова Юлия Антонова заявила, что юрист Михаил Цивин вывез из квартиры звезды «неподъемные черные пакеты», в которых оказались книги с ценными автографами и письма Алексея Баталова. Сам юрист уверял, что вдова Гитана Леонтенко сама попросила его вынести мешки на помойку. Якобы они были ей совсем не нужны.

Отметим, что Цивин вывез пакеты из дома Баталовых, когда делал ремонт в квартире актера. При этом позже он «забыл» все вернуть обратно, а, скорее всего, просто не собирался этого делать.

«Маша очень трепетно относится к каждой вещи, которая связана с памятью ее отца. Старая мебель, поделки, светильники, торшеры, которые делал своими руками Алексей Владимирович, — все хранится в семье в лучшем виде. Письма отца Маша никогда бы не выбросила».

Юлия Антонова

Напомним, что Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина обвиняются в крупном хищении. Они, как считают адвокаты Баталовых, оформили на себя по договору ренты несколько квартир семьи Баталовых и могли также похитить крупную сумму денег. Им светит до десяти лет колонии, сообщает «Комсомольская правда».

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