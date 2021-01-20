Какая верхняя одежда будет в моде весной 2021 года
Видео
Лера Кудрявцева: «Стас Костюшкин рассказал о кризисе отношений»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Михаил Цивин вывез из кабинета Алексея Баталова книги с ценными автографами и письма актера

Сам адвокат ранее говорил, что «неподъемные черные пакеты» попросила вынести на помойку вдова звезды Гитана Леонтенко.

Михаил Цивин вывез из кабинета Алексея Баталова книги с ценными автографами и письма актера
Михаил Цивин с женой. Фото: Globallookpress.com

Адвокат семьи актера Алексея Баталова Юлия Антонова заявила, что юрист Михаил Цивин вывез из квартиры звезды «неподъемные черные пакеты», в которых оказались книги с ценными автографами и письма Алексея Баталова. Сам юрист уверял, что вдова Гитана Леонтенко сама попросила его вынести мешки на помойку. Якобы они были ей совсем не нужны.

Алексей Баталов
Алексей Баталов. Фото: Globallookpress.com

Отметим, что Цивин вывез пакеты из дома Баталовых, когда делал ремонт в квартире актера. При этом позже он «забыл» все вернуть обратно, а, скорее всего, просто не собирался этого делать.

«Маша очень трепетно относится к каждой вещи, которая связана с памятью ее отца. Старая мебель, поделки, светильники, торшеры, которые делал своими руками Алексей Владимирович, — все хранится в семье в лучшем виде. Письма отца Маша никогда бы не выбросила».

Юлия Антонова

Напомним, что Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина обвиняются в крупном хищении. Они, как считают адвокаты Баталовых, оформили на себя по договору ренты несколько квартир семьи Баталовых и могли также похитить крупную сумму денег. Им светит до десяти лет колонии, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также: 

Тэги

Алексей БаталовГитана ЛеонтенкоМихаил ЦивинНаталья ДрожжинаЮлия Антонова