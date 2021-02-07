«Может рыбу научить танцевать»: Екатерина Гусева поддержала Евгения Папунаишвили после развода

Хореограф умело скрывал свои чувства во время выступления на шоу «Танцы со звездами» телеканала «Россия».

Хореограф Евгений Папунаишвили впервые после сообщения о разводе с женой показался на публике, выступив со своей партнершей Екатериной Гусевой в шоу телеканала «Россия» «Танцы со звездами». После номера ведущий проекта Андрей Малахов предложил зрителям в студии поддержать Евгения Папунаишвили, который на этой неделе объявил о разводе с женой Салимой.

«Вы были такой расстроенный перед началом программы, вы настоящий актер, Женя. Умеете перестроиться. Знаю, насколько непросто это делать. На этой неделе вы объявили о разводе с женой и так умело скрываете боль за улыбкой», — обратился к Папунаишвили Андрей Малахов.

Телеведущий напомнил, что еще в прошлое воскресенье жена Евгения находилась на шоу «Танцы со звездами» вместе с дочкой Софией и поддерживала супруга.

«Спасибо. Не самая легкая неделя была, но мне нужно было постараться забыть о проблемах и сосредоточиться на главной задаче – учить Катю, чтобы сейчас доставить удовольствие зрителям», — отметил Евгений Папунаишвили.

Партнерша хореографа Екатерина Гусева тоже поддержала его в нелегкий момент. Екатерина отметила его невероятный педагогический талант.

«Евгений может и рыбу научить танцевать, — с улыбкой сказала актриса. – Мне достался самый лучший партнер и учитель».

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