«Достали формулировки «увела»: Марина Зудина устала от обвинений в развале первой семьи Олега Табакова

Актрисе много лет приходится оправдываться за свой брак с ныне покойным мэтром.

55-летнюю Марину Зудину на протяжении многих лет обвиняют в том, что она стала причиной развода актера и режиссера Олега Табакова с первой женой мэтра Людмилой Крыловой. В марте исполнится три года со дня смерти Олега Павловича, но даже после его ухода Марину Зудину не перестают называть разлучницей, которая увела Табакова из семьи.

Сама же Марина Вячеславовна категорически не согласна с такой постановкой вопроса. В который уже раз звезда озвучила свою позицию о том, что сильного и успешного человека увести нельзя. Он сам принимает решения и несет за них ответственность.

«Меня достали формулировки в социальных сетях «увела». Никогда умного, самостоятельного, самодостаточного, успешного мужчину нельзя увести. А если его можно увести, то он будет уходить от одной, другой, третьей, четвертой, пятой», — высказалась Марина Зудина в разговоре с психологом Анеттой Орловой.

Напомним, Марина Зудина и Олег Табаков поженились в 1995 году после двадцати с лишним лет отношений. В этом браке родилось двое наследников – сын Павел и дочка Мария.

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