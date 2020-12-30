«Молодая, красивая, открытая»: Марина Зудина показала, как выглядела во время романа с Олегом Табаковым

Марина Зудина, как и многие знаменитости, решила публично подвести итоги уходящего года в Instagram. Актриса сделала это довольно нестандартно, поделившись своим фото почти 35-летней давности.

В далеком 1987 году она открывала первый выпуск года популярного в те времена журнала «Советский экран». Тогда Марине Зудиной был всего 21 год.

«1987 год. Новогодняя обложка самого популярного советского журнала «Советский экран». Хочется с такой же радостью, любовью, верой и надеждой, как в 20 лет, встречать Новый год!» — написала Марина Зудина под фото.

Поклонники с восторгом отреагировали на архивный кадр.

«На стене висела у меня», «Молодая, красивая, открытая. Всех благ», «Дочь — копия мамы», «Какая вы крутая и вдохновляющая. Великое мастерство быть актуальной на протяжении всей своей жизни, спасибо за ваш пример этого», — высказываются в Сети.

В то время Марина Зудина, действительно, была особенно хороша. В самом разгаре был ее роман со знаменитым Олегом Табаковым, который преподавал в собственной театральной студии, где и училась Марина Зудина. Их отношения начались в ноябре 1983 года.

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Лишь спустя двадцать с лишним лет пара вступила в официальный брак. Случилось это в марте 1995 года, а в марте 2018 года Марина Зудина стала вдовой.

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