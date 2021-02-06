Костенко в день рождения дочки облачилась в алое платье с открытыми плечами и рукавами-фонариками

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов не так давно отметили трехлетнюю годовщину отношений. За это время у пары родилось двое детей – девочки-погодки Милана и Ева. И первый день рождения младшей дочки модель и футболист решили отпраздновать пышно и весело.

В ресторане, где родители устроили детский праздник, было все продумано с учетом возраста гостей. Кукольный театр, ростовые мягкие Мишки, к которым малыши шли на руки с огромным удовольствием, бумажное шоу и огромный торт – все это в течение вечера радовало виновницу торжества и ее старшую сестренку Милану.

В день рождения дочки Костенко выбрала яркий наряд. Она облачилась в алое мини-платье с открытыми плечами и рукавами-фонариками. Лапочек-дочек мама тоже нарядила в роскошные платья – одинакового розового цвета.

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