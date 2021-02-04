Модные сестренки: Костенко нарядила дочек от Тарасова в одинаковые спортивные костюмы

Старшей дочке спортсмена и модели всего два года, а младшей – нет и года.

Недавно модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов вернулись из отпуска. Вместе с дочками они отдыхали на Мальдивах. Наследницам спортсмена — еще совсем немного лет. Милане — два года, а Еве нет еще и года. В своем Instagram Настя поделилась совместным снимком дочек, которых нарядила в одинаковые спортивные костюмы цвета припыленной розы. Подписчики Костенко оценили фото сестер.

«Какие красивые девочки! Милана похожа на папу, а Ева на маму. Лапушки!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что недавно фанаты заподозрили Костенко в третьей беременности. Слухи подогрел и сам футболист во время одного из своих интервью. Однако позже модель опровергла все домыслы, но отметила, что третьего ребенка они с Тарасовым планируют.

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