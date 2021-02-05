«На одном шоу мы упали»: Татьяна Волосожар скрывала беременность от партнера по «Ледниковому периоду»

Прославленная фигуристка Татьяна Волосожар не так давно объявила о второй беременности. Звезда льда находится уже на довольно внушительной стадии ожидания малыша и признается, что беременность не смогла ее остановить от участия в популярном шоу Первого канала «Ледниковый период».

Татьяна Волосожар сознательно пошла на риск, предварительно получив одобрение своего врача. Своему партнеру по проекту, актеру театра и кино Евгению Пронину, фигуристка о беременности не рассказала, боясь, что он будет слишком осторожничать на льду.

«Вешать на Женю груз того, что в каждой поддержке он отвечает за «двоих» мне не хотелось. Я понимала, что Женя вряд ли пойдёт на такой риск, поэтому взяла его на себя», — поделилась Татьяна Волосожар с подписчиками Instagram.

При этом Татьяна четко понимала, как велик риск падения, травмы и печального исхода, ведь она опиралась на непрофессионального фигуриста.

«На одном из шоу мы упали. Испугалась ли я? И да, и нет. Мой спортивный опыт позволяет мне примерно просчитывать риски», — продолжила Татьяна.

По задумке спортсменки, она планировала сообщить о беременности в финале шоу, но поскольку до него не дошла, рассказала Пронину о ней, как только покинули проект.

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