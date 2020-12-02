Татьяна Волосожар и Максим Траньков: «На льду у нас порой бушуют страсти, но дома нам делить нечего»

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию объяснили, как провести карантин с пользой и обойтись без семейных конфликтов.

Несмотря на пандемию, Татьяне и Максиму скучать сейчас не приходится. У Волосожар — свой центр фигурного катания, Траньков в качестве тренера готовит спортсменов к чемпионату России. Кроме того, Татьяна впервые стала участницей «Ледникового периода», а Максим побывал на телепроекте в роли члена жюри. А еще в спортивной семье подрастает юная фигуристка Анжелика, которой в феврале исполнится 4 года.

«Тодоренко и Костомаров дойдут до финала»

— Татьяна, рост актера Евгения Пронина, с которым вы катаетесь в «Ледниковом периоде», — 187 см. У Максима рост такой же. Есть в этом плюс?

Т. В.: — В «Ледниковом периоде» пару формируют тренеры, опираясь на разные факторы. В спорте же иначе — с детства стараются подбирать идеальную пару, но это не всегда получается с первого раза. Партнера ищут повыше и посильнее, девушку — хрупкую, но сильную. На «Ледниковом периоде» мне повезло — Женя высокий, красивый, статный. Но и у высоких партнеров есть проблемы — сложнее выполнять некоторые элементы, особенно высокие поддержки, так как неудобно подсаживаться.

— Не оценивая свою пару, на кого бы вы сделали ставку как на возможных победителей проекта?

Т. В.: — В проекте много сильных пар. С таким боевым настроем точно до финала дойдут Роман Костомаров и Регина Тодоренко. Еще отмечу пару Ольги Кузьминой и Александра Энберта. Интересен прогресс на льду Вячеслава Чепурченко и Яны Хохловой, а также Вольфганга Черни, выступающего с Оксаной Домниной.

М. Т.: — Соглашусь с Таней. Тандем Костомарова и Тодоренко удачен, они хорошо друг другу подходят, в том числе и по характеру. У них очень легко проходят тренировки. Ромка, скажем так, непростой парень, но Регина как-то уравновешивает его. А когда Ромке комфортно, он может горы свернуть. Сочетание опыта и комфортного режима работы дает результат в оценках этой пары. Энберт и Кузьмина стали фаворитами, потому что Ольга очень хорошо чувствует себя на льду.

Ну и их плюс — большая разница в росте и весе, из-за чего Саше легко делать сложнейшие поддержки с такой миниатюрной партнершей. Когда судил сам, я отметил пару Хохлова — Чепурченко. Владислав предрасположен к фигурному катанию, рядом с ним креативная и компактная партнерша — Яна Хохлова. Думаю, что это три пары, которые должны разделить подиум.

— Есть ли сейчас какая-то определенность с международными турнирами по фигурному катанию?

М. Т.: — Определенности нет. Все отменяется. Какие-то страны, в том числе Россия, пытались проводить международные турниры. Но их было очень мало. Сейчас мы уже слышим крайне осторожные высказывания о возможном проведении чемпионата Европы. А чемпионат России пройдет по плану в Челябинске в середине декабря.

Россия не сдается, пытается проводить соревнования, но уже понятно, что та сетка отбора на чемпионат, которая была выбрана федерацией, не сработала. Потому что много ведущих спортсменов вынуждены были пропускать эти отборочные турниры в связи с коронавирусом, с закрытием катков и невозможностью подготовиться. И все планы скомкались.

Я читал интервью Александра Горшкова (президент Федерации фигурного катания РФ. — Ред.), который сказал, что чемпионат России будет формироваться по принципу «интересы сборной». То есть будет более гибкий подход. И не факт, что на чемпионат России все приедут и все будут здоровы. Хотелось бы, чтобы к декабрю все наши ведущие спортсмены, пусть не в идеальной форме, но приехали.

— А что у пары Владимир Морозов — Евгения Тарасова, с которой вы, Максим, работаете?

М. Т.: — Моя пара полностью пропустила начало сезона из-за коронавируса у Вовы. Сейчас уже участвуем в том, где успеем. Очень была тяжелая подготовка к этапу Кубка России в Казани, где мы заняли второе место.

Сложно было восстановить после болезни функциональную часть, но в целом ребята справились на четыре с минусом. Следующий турнир планируется в Москве — пятый этап кубка. Но после Казани заболела Женя. Это не коронавирус, но все равно серьезно. А основная проблема — ничего нельзя распланировать. А в фигурном катании важны плановая подготовка и дисциплина. Вот сейчас опять заходит речь о закрытии катков на карантин…

— Таня, а вы чем, помимо «Ледникового периода», заняты?

Т. В.: — Развитием своего центра фигурного катания. Летом проводили выездные сборы в Сочи, сейчас готовим еще одни недельные сборы в Москве на «Апиа Арене» со 2 по 9 января. Работы много, она меня увлекает. В управлении центром помогает образование, которое я недавно получила, — окончила факультет спортивного менеджмента МГУ. Но больше всего времени и сил я отдаю семье, Анжелике и обустройству дома.

«Муж и лампочку вкрутит, и с засором разберется»

— Таня, может ли Максим сделать что-то по дому? Насколько он, как говорится, рукастый?

Т. В.: — Максим иногда удивляет нас кулинарными изысками. Также он любит заниматься нашим садом: высаживать растения, ухаживать за ними. А вообще Максим у нас дизайнер, многие придумки, сделавшие дом уютным, — это его выбор. И, конечно, муж может и лампочку вкрутить, и с засором разобраться. Но если проблемы серьезные, то мы лучше вызовем мастера.

— За время карантина освоили что-то новое для себя?

М. Т.: — Я подтянул барбекю-кулинарию.

Т. В.: — А я очень люблю учиться, поэтому и в карантин решила найти для себя какие-то онлайн-занятия. Выбрала школу Advance — у них был курс по развитию памяти, внимания. К сожалению, с «Ледниковым периодом» на это стало не хватать времени, но я обязательно вернусь к учебе.

— Если Максим главный по шашлыкам, то у Тани какое фирменное блюдо?

Т. В.: — Тут без сомнений — борщ. А также часто готовлю блинчики — люблю наблюдать за уменьшающейся стопкой блинов, когда мы все вместе за столом.

— В пандемию все стали больше времени проводить дома, в некоторых семьях увеличилось количество ссор и конфликтов. А у вас что-то подобное было?

Т. В.: — Мы с Максимом вообще очень редко ссоримся. Обсуждение профессиональных моментов стараемся не приносить домой, хотя все равно иногда споры случаются. Но в бытовом плане их нет. Никогда не ругались из-за того, какие обои клеить или какой кран ставить. В карантин мы стали еще ближе, проводили больше времени вместе, смогли наконец-то побыть с семьей, не отвлекаясь на работу.

М. Т.: — Мы оба с непростыми характерами, поэтому, конечно, споры по мелочам возникают, но они не длятся дольше пяти минут. Чаще и того меньше. В основном спорим, когда фигурным катанием занимаемся. Если на льду у нас порой бушуют страсти, то дома мы ничего не делим, там у нас идеальная атмосфера. Не помню моментов, когда надо было искать компромисс.

— Какой период в отношениях был самым сложным?

М. Т.: — Когда-то мы были 24 часа в сутки вместе — нам было комфортно, все было прекрасно. Когда мы закончили профессиональную карьеру, у нас немного разошлись пути: я стал работать тренером, Таня занялась ребенком, потом своим центром. Мы стали проводить меньше времени друг с другом, пришлось перестраиваться. Для меня это было сложно. В этом году мы чаще бываем вместе, правда, «Ледниковый период» много времени отнял у Тани, что мне не очень нравится.

«Анжелика опережает сверстников в развитии»

— Расскажите о характере дочки. На кого Анжелика больше похожа?

Т. В.: — Лика очень активная, как и мы с Максом. Максим говорит, что дочка настойчивая и самостоятельная — это в меня. Когда Лика решает в чем-то разобраться, то не слушает советов и делает по-своему. Например, дарим ей электронную игрушку, показываем, какая кнопка за что отвечает, но пока она сама не проверит, не поверит. Может спорить до последнего, настаивая исключительно на своей правоте.

— Говорят, что дети теперь более сообразительные, чем мы были в их годы…

М. Т.: — Лика даже сверстников опережала в развитии — рано начала говорить, ходить. Она меня каждый день удивляет рассуждениями, умозаключениями и спортивными достижениями.

— Помню, как незадолго до рождения Анжелики вы нам рассказывали, что не хотите, чтобы дочь стала фигуристкой. А теперь ваш ребенок уже на льду. Занимается ли она чем-нибудь еще?

М. Т.: — Я не могу сказать, что к этому все идет. Но действительно, Анжелика с удовольствием выходит на лед. Для нее самое тяжелое наказание, если мама с папой говорят: «Будешь плохо себя вести — не пойдешь на тренировку». Это рычаг управления нашим ребенком. Она любит кататься. Но пока эти занятия носят лишь характер развлечения.

Т. В.: — У Лики много занятий. Ей очень нравятся все развивашки. Помимо фигурного катания, она ходит на балет. Мы предлагаем ей попробовать разное, ведь тогда можно понять, что действительно по душе.

— Конец года — время подводить итоги. Давайте подведем ваши личные итоги, и радостные, и печальные…

М. Т.: — Печальные личные итоги у всех связаны с одним и тем же — коронавирусом. Отмена свободного передвижения по земле сложно дается таким любителям путешествий, как мы. Основные наши заработки были связаны в том числе с выступлениями за границей. Сейчас нет спортивных турниров, к которым все привыкли. Самое главное — неизвестность. В то же время было много хорошего.

В начале года мы с Татьяной проехали большой тур по Канаде, в котором были единственными русскими спортсменами. Но самое важное в уходящем году — появилось время другими глазами взглянуть на свою жизнь, как бы со стороны. Оценить то, что имею. В итоге я стал меньше гнаться за благами мирскими, более позитивно смотреть на жизнь. И стал счастливее.

Т. В.: — Мое первое личное достижение — это открытие центра фигурного катания. Второе — это рождение второго племянника. Мы с сестрой не виделись почти два года, я хотела быть вместе с ней во время родов, но из-за пандемии не получилось. Пока приходится ограничиваться звонками. Ну и вызов 2020-го — участие в «Ледниковом периоде». Всегда интересно попробовать себя в чем-то новом, неожиданном.

«Ледниковый период» по субботам в 17.45

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