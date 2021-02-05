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Асмус засветила округлую грудь, накинув плащ на голое тело

К образу актриса добавила черные ботфорты.

Асмус засветила округлую грудь, накинув плащ на голое тело
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Под конец прошлого года Кристина Асмус сменила имидж – теперь она яркая брюнетка. Хотя преображение нужно было для роли, недавно актриса решила уточнить у своих фанатов в Instagram, оставлять ли ей темный цвет волос или нет. Большинство подписчиков решили, что девушке к лицу натуральный цвет волос.

Кристина Асмус
Кристина Асмус. Скриншот: instagram.com/asmuskristina

В последнее время Кристина все чаще и чаще публикует в своем микроблоге откровенные снимки. На этот раз актриса поделилась свежими кадрами, на которых позировала в плаще оттенка беж, который накинула на голое тело. Фанаты не могли не заметить откровенное декольте девушки. Образ она дополнила ботфортами черного цвета.

Напомним, в прошлом году 32-летняя Асмус развелась с шоуменом Гариком Харламовым. Юморист оставил ей и 7-летней дочке особняк в Подмосковье.

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