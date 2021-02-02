Профессиональный хакер рассказал, как защитить сотовый телефон от взлома
Видео
Каким мы запомним Василия Ланового
Видео

Перепела Королеву: Кристина Асмус похвасталась своим вокалом

Звезда театра и кино исполнила хит «Маленькая страна».

Перепела Королеву: Кристина Асмус похвасталась своим вокалом
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

На днях свой вокальный потенциал раскрыла экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова. Девушка во время празднования своего дня рождения представила гостям песню в живом исполнении, и собравшиеся были тронуты проникновенным голосом брюнетки.

Вслед за Решетовой голос показала и Кристина Асмус, бывшая жена Гарика Харламова. Девушка поделилась видео в stories, на котором исполняет хит Наташи Королевой «Маленькая страна».

 

«По традиции, опоздавшие на репетицию поют песню», — объяснила звезда.

Оказалось, что это не репетиция сольного концерта Асмус, а летучка по спектаклю. И у режиссера есть для опоздавших артистов наказание – петь песню. Что и продемонстрировала нарушившая дисциплину Асмус.

Смотрите также

Тэги

Асмус новостиКристина АсмусКристина Асмус последние новости