Перепела Королеву: Кристина Асмус похвасталась своим вокалом

На днях свой вокальный потенциал раскрыла экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова. Девушка во время празднования своего дня рождения представила гостям песню в живом исполнении, и собравшиеся были тронуты проникновенным голосом брюнетки.

Вслед за Решетовой голос показала и Кристина Асмус, бывшая жена Гарика Харламова. Девушка поделилась видео в stories, на котором исполняет хит Наташи Королевой «Маленькая страна».

«По традиции, опоздавшие на репетицию поют песню», — объяснила звезда.

Оказалось, что это не репетиция сольного концерта Асмус, а летучка по спектаклю. И у режиссера есть для опоздавших артистов наказание – петь песню. Что и продемонстрировала нарушившая дисциплину Асмус.

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