Топурия в топе цвета хаки с цветочным принтом блеснула эффектным декольте

Певица недавно стала мамой во второй раз.

С лета прошлого года фанаты подозревали Кети Топурию в беременности. Их домыслы подтвердились позже — солистка группы «А’Студио» все-таки призналась, что ждет ребенка от бизнесмена Льва Деньгова. Об их романе стало известно осенью 2019-го. А в ноябре прошлого года певица получила статус жены. Сына, которого назвали Адам, 34-летняя артистка родила в январе.

В своем микроблоге Кети успевает делиться моментами материнства, а также личными снимками. На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала в топе цвета хаки с цветочным принтом, блеснув эффектным декольте.

Напомним, что у Топурии есть старшая дочь Оливия, которую она родила в 2015 году бизнесмену Льву Гейхману. Через два года их брак распался.

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