«Люблю эту фотку»: Кети Топурия позировала в шелковом платье-сорочке с округлившимся животом

Солистка группы «А’Студио» скрывала свою беременность до последних сроков. После родов она решила показать, как выглядела, в ожидании появления сына.

Кети Топурия не скрывает, что всегда мечтала о большой семье. После развода с Львом Гейхманом она долго не могла обрести счастье. Вместе с дочкой Оливией певица жила у мамы, а вот почти два года назад она встретила дипломата Льва Деньгова. Между ними закрутился роман, который перерос в серьезные отношения. Они стали жить вместе в роскошном особняке, а несколько месяцев назад влюбленные поженились.

Топурия выбрала свадебное платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Она скрывала от всех свое интересное положение, но потом объявила о прибавлении в семье. 21 января артистка родила сына Адама. Теперь она с радостью нянчит малыша. Изредка певица отлучается, чтобы развеяться с мужем. 3 февраля Кети решила поделиться редким фото, сделанным во время беременности. В кадре она позировала в платье-сорочке из черного шелка. Наряд подчеркнул ее живот и налившуюся грудь. На руках девушки были золотые браслеты.

«Люблю эту фотку. 4-й месяц беременности», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой солистки «А’Студио». Многие отметили, что беременность ее только красит. К слову, ранее Кети признавалась, что хочет иметь минимум троих детей. «Совершенство», «Самое волшебное время у девушки. Очень красивая», «Вы шикарная девушка. Обожаю вас!!! Будьте счастливы», «Вы здесь такая нежная и женственная», «Беременность — это красиво», «Ваша фигура всегда прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.

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