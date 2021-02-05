Стройная мама: невестка Валерии похвасталась идеальной фигурой через месяц после родов

Чуть больше месяца назад 52-летняя певица Валерия впервые стала бабушкой. Внучку ей подарили младший сын Арсений и его жена Лиана 1 января 2021 года. Девочку назвали необычным именем – Селин. Молодые родители объяснили, что оно – производное от их собственных имен.

В своем микроблоге молодая мама делится моментами взросления ребенка, но и о себе не забывает. На этот раз она опубликовала фото, на котором блеснула идеальной подтянутой фигурой. Лиана позировала в коротком топе на бретелях и брюках молочного оттенка оттенка.

Напомним, что Арсений и Лиана стали мужем и женой в начале осени прошло года. До этого момента пара встречалась на протяжении года.

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