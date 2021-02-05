«Письмо не вручено»: Михаил Ефремов пропал из колонии

Михаил Ефремов в ноябре прошлого года был этапирован в колонию под Белгородом, где ему было предписано отбывать наказание по решению суда за аварию со смертельным исходом, виновником которой он стал.

Как сообщатся, сейчас в ИК-4 «Алексеевка» Михаила Ефремова нет. Первым тревогу забил друг осужденного актера, с которым тот поддерживает постоянную связь с помощью переписки. Мужчина рассказал, что ему вернулось недавнее письмо, отправленное Михаилу Ефремову.

«Он хорошо себя чувствовал. Написал, что смотрел сериал со своим участием вместе с отрядом после отбоя. А сейчас пришел ответ из ФСИН — о том, что письмо не вручено, так как «адресат убыл в другое учреждение», — поделился друг актера с журналистами издания МК на условиях анонимности.

По словам адвоката Михаила Ефремова Петра Хархорина, осужденного артиста действительно перевели в другую колонию.

«Куда – я вам ответить не могу. И почему тоже. Пока не раскрываем», — приводит слова юриста Life.ru.

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