«Мне было очень больно»: Никита Ефремов впервые прокомментировал аварию с участием отца

8 июня 2020 года авария, произошедшая на Смоленской площади в Москве по вине артиста Михаила Ефремова, разделила жизнь двух семей на до и после. Близкие погибшего Сергея Захарова не могут смириться с потерей родного человека. Родственники популярного актера тоже в душевном смятении.

Его сын Никита Ефремов впервые прокомментировал произошедшую аварию в беседе с Ксенией Собчак на ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Ведущая спросила, смог бы он простить убийцу близкого человека, если бы оказался на месте родственников умершего водителя фургона.

«Я не на месте родственников Сергея Захарова, я не знаю. Единственное, что я понимаю, эта ситуация — боль для всех», — ответил артист.

Тогда Ксения попросила Никиту представить, как бы он смог справиться с переживаниями, если бы потерял родного человека. Сын заслуженного артиста сказал, что у него есть близкие и терапевт, которых бы он попросил помочь ему.

Также 32-летний мужчина рассказал, как он узнал о происшествии и своей первой реакции.

«Мне позвонили и спросили, видел ли я это. Я сначала не понял о чем идет речь, потом на меня градом посыпались звонки от изданий с просьбой прокомментировать. Я ответил, что ничего не знаю и начал искать информацию в Интернете и увидел видео. Мне было очень больно. Я сразу позвонил своему терапевту, который мне очень сильно помог. Позвонил всем своим друзьям, своему доверенному кругу. Ко мне приехал друг и побыл со мной, я безмерно благодарен тому, что у меня все это есть», — рассказал наследник Михаила Ефремова.

Никита признался, что предпринял попытку позвонить отцу, но тот не взял трубку.

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