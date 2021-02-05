Заметно похудела: На свежем снимке Подольская выглядит, как тростинка

Певица во второй раз стала мамой осенью прошлого года.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков состоят в браке более десяти лет. У них подрастает старший сын Артемий, а осень прошлого года певица подарила мужу еще одного наследника. Малыша назвали Ваней. Моментами его взросления Наталья делится в своем Instagram. На этот раз рыжеволосая исполнительница опубликовала свое фото, глядя на которое фанаты отметили, как сильно она похудела.

«Как вы постройнели! Прекрасно выглядите! Как тростинка», — писали пользователи Сети.

Напомним, что на днях Наталья Подольская рассказывала своим подписчикам, что решила пройти курс омолаживающего массажа. Колоть различные препараты молодой маме пока нельзя, так как она кормит ребенка грудью.

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