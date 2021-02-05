«Я оторвалась по полной»: Инна и Юрий Жирковы побили посуду в ресторане в Дубае

На днях супруги Юрий и Инна Жирковы отметили кружевную свадьбу — 13-летие брака. Пара устроила семейный праздник в Дубае, где у футболиста проходят сборы. Для торжества был выбран ресторан, в котором гостям можно бить посуду.

«Я очень хотела побить тарелки на счастье и специально выбрала греческий ресторан, в котором разрешают это делать — у них существует такая традиция. Трудно сказать — сколько посуды мы разбили, но я оторвалась по полной, — со смехом рассказывает Инна. — Было очень весело, а после устроили с друзьями спокойный праздничный ужин в узком кругу».

Известно, что гостями Жирковых на этой вечеринке были Виктория Лопырева и Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым, которые в эти дни отдыхали в солнечном Дубае.

А вот дети виновников торжества присутствовать не смогли, хотя тоже находятся в Эмиратах. Они остались с бабушкой, так как по новым законам ОАЭ за одним столом не должно собираться больше семи человек, и конкретно в этот ресторан запрещено приходить с маленькими детьми. По словам Инны, им с мужем придется отмечать годовщину второй раз — уже для семейного круга. Дети, кстати, в честь праздника приготовили родителям завтрак в постель.

«Каждый год мы дарим друг другу любовь. Муж на сборах, и у него физически нет времени на выбор подарков, к тому же, он у меня не слишком романтичный человек, но если я что-то выберу, то он обязательно подарит», — рассказала Жиркова.

Напомним, пара расписалась 1 февраля 2008 года в Турции, а через неделю, 8 февраля, сыграла свадьбу в Москве.

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