«После нас все закрывают»: Ксения Бородина рассказала об ограничениях в Дубае из-за коронавируса

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым на несколько дней улетели в Дубай без детей. Пара наслаждается отдыхом вдвоем и проводит время с друзьями, ужиная в ресторанах и веселясь на дискотеках.

Как выяснилось, они оказались настоящими счастливчиками, запрыгнувшими в последний вагон.

Дело в том, что скоро этому безудержному веселью в Дубае придет конец. По словам Ксении Бородиной, власти города вводят ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

«Власти Дубая закрывают бары и пабы и вводят ограничения в торговых и развлекательных центрах, — написала Ксения Бородина в сторис Instagram. — Нам всегда везет, после нас все закрывают».

Вероятно, телеведущая имеет в виду свои прошлогодние каникулы в Куршевеле. В начале марта, по случаю своего дня рождения, Ксения Бородина пригласила друзей провести несколько дней на курорте во французских Альпах. Случилось это незадолго до того, как в Европе был объявлен локдаун из-за эпидемии коронавируса.

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