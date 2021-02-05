«Букеты сам собираю»: Светлаков рассказал, какой самый романтичный поступок совершил для любимой

43-летний шоумен Сергей Светлаков женат на 38-летней Антонине Чеботаревой уже почти десять лет. За эти годы муж с женой дважды успели стать родителями, у них двое сыновей: семилетний Иван и трехлетний Максим.

Но, несмотря на внушительный срок в отношениях, Светлаков не оставляет жену без внимания и старается радовать ее романтическими жестами. В авторском проекте «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro шоумен рассказал, что стремится делать ее счастливой всегда.

«У нас всегда дома свежие цветы. Раз в неделю дарю цветы жене. Букеты сам собираю, и этот романтизм растянут на долгое время. Она видит букет и понимает, что находится в том месте и с тем самым человеком», — поведал Светлаков.

Однажды шоумен сделал любимой по-настоящему неожиданный подарок. Он пригласил ее в путешествие, но не сказал пункт назначения — это было романтическое путешествие, и узнала жена о нем, только уже сев в самолет.

Отметим, что первый брак телеведущего с Юлией Светлаковой продлился тоже достаточно долго — почти 15 лет. Они были вместе со студенческой скамьи, у них есть 12-летняя дочь Настя.

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