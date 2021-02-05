«Загугли звезду»: Сергей Светлаков — об отношениях с женщинами, детях, нападении преступников и тяжело перенесенном коронавирусе

11 февраля в кино выходил комедия «LOVE», создателем которой стал Сергей Светлаков. Это трогательные и смешные истории о любви – чувстве, которое движет миром и ради которого можно свернуть горы.

На экране зритель увидит Сергея Светлакова, Тимура Батрутдинова, Екатерину Варнаву, Камиля Ларина, Юрия Стоянова, Станислава Ярушина, Валентину Мазунину, Марию Миронову, Анатолия Белого, Яна Цапника, Ирину Розанову, Филиппа Ершова, Сабину Ахмедову, Ксению Собчак и многих других.

Накануне премьеры Сергей Светлаков стал гостем авторской рубрики Teleprogramma.pro «Загугли звезду» и ответил на самые популярные запросы о себе в Сети.

Где родился

— Я родился в Свердловске — в городе, которого уже нет. 12 декабря 1977 года в 5 утра. Было достаточно прохладно, это была суббота, люди толпились у продуктового магазина. Это все, что я помню. Маму видел изнутри, а потом первый раз увидел ее снаружи.

Кто родители

— У меня традиционная семья — мужчина и женщина. Поэтому я счастливый человек. Мама – Галина Григорьевна, работала на Свердловской железной дороге, была инженером по контейнерным перевозкам.

А папа — Юрий Венедиктович. У него очень сложная интересная трудовая деятельность. В его трудовой записано, что сначала он был помощником машиниста, потом играл в театре, а потом числился в НИИ, на нем ставили эксперименты.

Датчики подключали, помещали в камеру с разными температурами и снимали показания. Но и это ему стало скучно, в итоге он нашел себя на мукомольном заводе, где проработал 30 лет.

Дома всегда были ощипанные свежие голуби. Их ел наш кот, но иногда, если честно, варили и мы. Я ел голубей очень часто. Я и сейчас, чтобы вспомнить детство нет-нет, да и сварю голубя.

Где учился

— В основном жизнь, конечно, учила. А если взять образование, то я закончил школу. И это мое все, хотя никто на это ставки не делал. Потом поступил в Университет путей сообщения (УрГУПС), потому что он был недалеко от дома и мама так сказала.

Рост

— 186 сантиметров в вертикаль.

Где живет

— В Подмосковье, в доме, который сделал собственными руками из снега. Поэтому сейчас у меня дом есть, а, начиная с марта его будет становиться все меньше. А летом тепло, он будет не нужен.

Почему ушел с ТНТ?

— Не срасталось ничего общего. Тем более, я хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать, а такой возможности не было. Канал СТС такую возможность мне предложил. Работать не только лицом, а мозгами, производить какие-то вещи, придумывать кино. Например, фильм Love, который СТС тоже поддерживает.

Так что это был не шаг назад или в неизвестность, это был шаг вперед, которому я очень благодарен.

Откуда шрам на шее?

— Когда-то была программа «Сам себе режиссер» и там снимали ролики в рубрику «Слабо». И я тоже пробовал, на шее начал писать это слово и только букву С успел написать, но потерял сознание.

А если серьезно, то это напоминание о Свердловске 90-х годов. Все по классике: ночь, позднее возвращение с репетиции КВН и два силуэта с ножом. Один держал, а второй раздевал. Куртку сняли, а я брыкался. Классика жанра.

Я уже шрам на себе не замечаю, но периодически вспоминаю, что у меня был другой голос. Если бы я заговорил сейчас им, вы бы меня не узнали.

Отношения с Михаилом Галустяном

Мы друг друга поздравляем с праздниками, встречаемся часто в одних компаниях и даже на СТС снялись в одной программе, стали ведущими. Мы профессионально дружим и по-человечески. Все хорошее осталось.

Коронавирус

— Это не правда, что меня подключали к аппарату. Все для этого было, но не дошло, слава Богу. Врачи вовремя заметили, что началась прогрессия в легких и настояли, что нужно срочно лечь и начать лечение.

Мне неделю было плохо дома, потом ухудшение и я попал в больницу. И спасибо врачам, все произошло вовремя. Через неделю я уже был дома и долечивался.

Хочу сказать, что последствия не уходят, вкус и цвет вернулись, но присутствует постоянная усталость и депрессивность. Они выходят по капле. Всегда хочется есть что-то с резким вкусом. Я столько съел в этот период квашенной капусты, майонеза, кетчупа, огурцов соленых, сколько за всю жизнь не съел.

Дети

— Детей — тех которых я знаю, трое. Настя (от первого брака — прим.ред.), ей 12 лет. Она учится в школе и увлекается соцсетями. Tik-Tok овладел мозгами всех подростков. Остальные увлечения не приживаются: то немного рисовала, то теннисом занималась и ничего. И два парня Максим и Ваня. Им, соответственно, 3 года и 7 лет. Один пошел в садик, другой в школу.

У мелкого увлечение всем, что находится под рукой, а у старшего – футбол. Три тренировки в неделю, он играет за команду «Атлетик» из Рублево, мы ездим на соревнования, переживаем, болеем. И дома теперь есть человек, который вместе со мной смотрит спорт, болеет и знает футболистов всего мира, их рейтинги, стоимость, переходы в другие клубы. Плюс немного шахмат, один раз в неделю. Шахматы в соединении с футболом – это идеальный расклад для развития парня.

А касательно всего остального, то он читает, пишет, английский – все в школе в нужном объеме дается. Вот китайский появился. Капец. Как родителю проверять китайский?

Сергей Светлаков и Антонина Чеботарева

— Мы не на Востоке живем, поэтому жена одна, но она не чувствует себя второй. Я все делаю для этого. И я, и моя первая жена счастливы в новом браке. Путешествуем тоже вместе. Дочку с собой берем, а первую жену мы в путешествия не берем. Не знаю, почему, но перестали брать.

Самый романтичный поступок

— Все достаточно банально. Это какое-то путешествие, о котором жена не знала, не догадывалась, какие вещи собирать. Я пытался пройти таможню и только в самолете признался, куда летим. Несколько дней на романтик.

А еще у нас всегда дома свежие цветы. Раз в неделю дарю цветы жене. Букеты сам собираю, и этот романтизм растянут на долгое время. Она видит букет и понимает, что находится в том месте и с тем самым человеком.

Конечно, какие-то классные вещи надо делать, взбадривать другу друга. Подбросить полешко в огонь любви. Например, перед сном одеться как-то странно. Продаются интересные костюмчики с многочисленными молниями (смеется).

Последние новости

— Кошка дома завелась, ее зовут Зоя. Наша любимица. У меня самое главное детище сейчас – это кино. Надеюсь, что вы сходите в кинотеатры и посмотрите. Я несколько лет не делал кино и сейчас вот ребенок родился.

Где снимали?

— Снимали в нескольких отелях, все в Москве. Сначала ездили в Сочи, но не нашли локации. В итоге остановились на Москве, а номера – это декорации, которые построили в Долгопрудном.

Как пандемия издевалась над киношниками?

— Мы снимали в октябре 2020 года во время второй волны, каждый день заболевал кто-то из актеров. Мы меняли свой план. Потом кто-то из группы болел и снова меняли.

Каждый день начинался с безумных пертурбаций и тестов, не самых хороших новостей, но мы верили и шли дальше. Я просто смотрел наверх и просил:

«Пожалуйста, дайте мне доснимать, а после этого будь что будет».

Так и получилось: я доснял кино и через два дня заболел.

Смешные случаи на площадке

— Каких-то прям курьезов, вроде балка упала на Стоянова или Камиль Ларин что-то оторвал, у Варнавы выпал глаз – не было. Но мы очень хотели снять кино. Надеюсь, получилось хорошо, приходите!

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