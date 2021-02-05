Блистательная: Нетребко в платье со стразами и контрастным шлейфом появилась на сцене

Пандемия коронавируса, которая продолжается с марта прошлого года, до сих пор заставляет артистов отменять свои выступления и переносить гастроли. Оперная дива Анна Нетребко, проживающая в столице Австрии со своей семьей, ни разу не вышла на сцену местного театра в этом году – в стране продолжается локдаун.

Но диву ждут с гастролями в Мариинском театре Петербурга, а также в «Метрополитен-опере» в Нью-Йорке. И звезда уже пакует чемоданы.

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Свое выступление в Линкольн-центре Нетребко проанонсировала в микроблоге. Звезда опубликовала видео с концерта, на котором выступает в роскошном черном платье с контрастным втачным шлейфом. Подол наряда усыпан стразами, отчего выглядит мировая знаменитость ослепительно.

«Восхитительная», «Изумительный голос! Браво! Мое восхищение!», «Блистательна!!!», «

Все красиво и голос ,и женщина ,и одеяние! Остается только наслаждаться увиденным ,и услышанным!», «Неподражаемая дива», — пишут поклонники.

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