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Блистательная: Нетребко в платье со стразами и контрастным шлейфом появилась на сцене

Певица готовится дать живой концерт в Линкольн-центре Нью-Йорка.

Блистательная: Нетребко в платье со стразами и контрастным шлейфом появилась на сцене
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Пандемия коронавируса, которая продолжается с марта прошлого года, до сих пор заставляет артистов отменять свои выступления и переносить гастроли. Оперная дива Анна Нетребко, проживающая в столице Австрии со своей семьей, ни разу не вышла на сцену местного театра в этом году – в стране продолжается локдаун.

Но диву ждут с гастролями в Мариинском театре Петербурга, а также в «Метрополитен-опере» в Нью-Йорке. И звезда уже пакует чемоданы.

Свое выступление в Линкольн-центре Нетребко проанонсировала в микроблоге. Звезда опубликовала видео с концерта, на котором выступает в роскошном черном платье с контрастным втачным шлейфом. Подол наряда усыпан стразами, отчего выглядит мировая знаменитость ослепительно.

 

«Восхитительная», «Изумительный голос! Браво! Мое восхищение!», «Блистательна!!!», «
Все красиво и голос ,и женщина ,и одеяние! Остается только наслаждаться увиденным ,и услышанным!», «Неподражаемая дива», — пишут поклонники.

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