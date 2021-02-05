Папина дочка: Устинья Малинина в бежевом пальто-халате и кепи отправилась с отцом на прогулку

62-летний Александр Малинин счастлив в браке с третьей женой Эммой уже три десятка лет. У супругов уже взрослые дети, близнецы Устинья и Фрол, которые отметили 20-летний юбилей. Музыкант регулярно ведет микроблог в Instagram, где периодически рассказывает о новостях из личной жизни. И накануне артист отправился с красавицей Устиньей на прогулку.

«Раз, два, три, четыре, пять, вышли с дочей погулять!!!», — подписал совместное селфи с наследницей Малинин.

Для прогулки Устинья с отцом выбрали «одинаковые» головные уборы – кепки. У папы – более спортивный, у дочери – женственный вариант козырька. Подписчики поспешили отметить, какой красивой выросла дочка у музыканта.

«Папина дочка!», «Дочка вообще красавица», «Очень, очень похожи!!», «Красавцы!!!! » Двое из ларца, одинаковых с лица»!», «Вы такие классные. Молодые, успешные, красивые, дружные», — пишут фолловеры.

Устинья Малинина в настоящее время получает музыкальное образование по направлению оперного вокала в Королевской академии Лондона. Родители будущей певицы живут в Мюнхене, но часто навещают свою наследницу.

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