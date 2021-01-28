Дива в «золоте»: дочка Малинина позировала на Мальдивах в платье из пайеток и бахромы

Музыкант Александр Малинин с женой Эммой давно обосновались в Германии. Они воспитали двоих детей – близнецов Фрола и Устинью, отметивших недавно свое 20-летие. Оба наследника пошли по отцовским стопам, избрав творческие профессии – Устинья учится в консерватории на оперном отделении, а Фрол – на фотографа в Мюнхенском университете кинематографии.

Красавица Устинья регулярно ведет свой микроблог, в котором рассказывает о своих успехах в музыке. Кроме того, у девушки отличный вкус в одежде, и для многих читательниц она стала образцом для подражания. У нее спрашивают советов, выведывают секреты красоты, просят дать рекомендации на те или иные бренды. На этот раз девушка поделилась опытом ухода за волосами.

Снимок, которым Устинья сопроводила рассказ, вызвал не менее бурные обсуждения. На фото красавица позирует на Мальдивах в «золотом» платье из пайеток и бахромы.

«Просто вау!», «Умничка! Волосы- Шикарные! Платьице- Прелесть! Все замечательно!», «Под лучами солнца красота еще ярче!», «Принцесса. Девочка девочка», «Красавица-русалка!», — заметили в комментариях поклонники.

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