«Открытие года»: Shena поняла, что готова стать матерью

Сестра молодого бизнесмена Арсения Шульгина призналась в Stories личного микроблога, что мечтает о материнстве. Вместе с родными Shena приготовились к выписке племянницы. Девушка объездила магазины детской одежды и выбрала для малышки чепчики и игрушки.

Shena скрывает подробности своей личной жизни. Однако певица не отрицает, что хотела бы примерить на себя роль матери.

«Открытие года! Оказывается, я любитель детских магазинчиков. Я готова стать матерью. Окей, я все «прочекала». Тут все OK», — рассказала исполнительница.

Также знаменитость показала сами подарки и первые кадры вместе с младшим братом и племянницей. При виде новорожденной девушка не сдерживает слез:

«Ну, все… Практикуюсь быть мамой. Спасибо всем за поздравления!»

Отметим, что ранее артистка опубликовала пост, в котором рассказала о «магии» первого января. Напомним, что именно в этот день Лиана и Арсений Шульгины стали родителями. Девочку назвали Селин. Молодые мама и папа признались, что такое необычное имя получилось при сложении первых слогов их собственных имен.

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