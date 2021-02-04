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«Любимые игрушки»: Шубская показала, как развлекается старший сын Овечкина

Двухлетний Сережа предпочитает настольные игры.

«Любимые игрушки»: Шубская показала, как развлекается старший сын Овечкина
Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Три года назад Анастасия Шубская стала женой одного из лучших хоккеистов планеты – Александра Овечкина. Пара воспитывает двух сыновей. Старшему Сереже скоро исполнится три года, а младший Илья родился в мае прошлого года. В своем микроблоге дочка ныне покойной Веры Глаголевой показала, какие игрушки предпочитает ее старший сын. Малыш развлекал себя игрой в настольный хоккей.

«Любимые игрушки Сережи!» — подписала видео Шубская.

Напомним, что фанаты не раз отмечали, насколько сильно Сережа внешне похож на своего звездного папу, который не так давно решил поставить его на коньки. Возможно, мальчик пойдет по стопам популярного хоккеиста.

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