«Без единой морщинки!»: 53-летняя Фандера показала, как выглядит без макияжа

В ноябре прошлого года Оксана Фандера отметила свое 53-летие. Актриса находится в прекрасной физической форме, что доказала будучи на «Кинотавре» в Сочи. Именно там жена Филиппа Янковского позировала в купальнике на морском побережье. Теперь же она решила показать своим фанатам, как выглядит без макияжа. Честным селфи поделилась в своем Instagram.

«Какая красивая! Без единой морщинки! Вы превосходны! Самая, самая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Фандера замужем за Янковским более 30 лет. Они стали супругами в 1990 году. В том же году у них родился сын Иван а позже дочь Лиза. Они продолжили семейную династию.

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