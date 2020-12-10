Снегирь и мухоморы: Оксана Фандера похвасталась нарядной новогодней елочкой

Российские звезды вовсю украшают свои дома новогодней атрибутикой, в числе которой обязательно присутствует елочка. Звезда кино Оксана Фандера не смогла удержаться от Instagram-тренда и вслед за другими артистами похвасталась своей нарядной зеленой красавицей.

Она не стала мудрствовать лукаво и облачила традиционное рождественское дерево в классические игрушки вроде леденцов, шаров, стеклянной длинной макушки, птиц и ярких грибочков.

«Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется две тысячи двадцатый…» — подписала она фото.

К слову, ранее отдала дань классике также актриса Юлия Высоцкая, которая украсила ель винтажными игрушками, бережно сохраненными с советских времен. А вот невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова оформила лесную красавицу при помощи специалистов корицей, бутонами хлопка и дикими красными яблочками.

Смотрите также