«Настя, выглядишь супер»: Макеева в ночной сорочке на тонких бретелях блеснула эффектным бюстом

Недавно Анастасия Макеева решилась на бьюти-эксперимент. Актриса отрезала свои локоны, оставив волосы до плеч. Новая прическа, по словам фанатов, ей очень идет. А еще пользователи Сети отметили, что Настя потрясающе выглядит на новых кадрах, которыми она поделилась в своем Instagram.

Актриса опубликовала видеоролик, на кадрах которого позировала в домашней обстановке. Она позировала в ночной сорочке с фантазийным принтом на тонких бретелях, блеснув своим пышным бюстом.

«Настя, выглядишь супер! Ох, какая красивая! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году 38-летняя Анастасия Макеева объявила о новых отношениях. Известно, что мужчина актрисы является ее ровесником и работает в сфере строительства.

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