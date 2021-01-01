«Немного новогодних танцулек»: Макеева в ночной сорочке блеснула прелестями фигуры

На днях Анастасия Макеева вернулась из путешествия по северным регионам России. Новый год актриса решила встречать в Москве. Фанатам в Instagram она показала, как украсила свой дом к празднику. На кадрах видео появилась и сама – в ночной сорочке, блеснув прелестями фигуры.

«Немного новогодних танцулек в 1:59 ночи. Как я умею кайфовать в 2:00. А у вас новогоднее настроение?» — написала Макеева.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Классно! Безусловно красивая женщина! Прекрасная женщина!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Настя показала своего нового возлюбленного. Выяснилось, что они ровесники, а вот к театру мужчина не имеет никакого отношения. Он работает в сфере строительства.

Смотрите также: