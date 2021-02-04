«Поддерживал градус»: Бурунов вспомнил момент, когда начал злоупотреблять алкоголем

В этом году Сергею Бурунову исполнится 44 года. Сейчас актер не злоупотребляет алкоголем, но были такие времена, когда он не обходился без горячительных напитков. Причем, поводы были самые разные. Так, употребление высокоградусных напитков позволяло Сергею не только веселиться, но и плакать, и даже петь в караоке, которое он просто ненавидит. Об этом Бурунов рассказал в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

«Какие-то праздники, на премьере, машину обмыть надо… Сейчас начнутся фантазии, отмечу, что алкоголиком я никогда не был, но пьянствовал, да. Поддерживал градус, так скажем. Уносить начало. Сейчас полет стабильный, в штатном режиме», — сказал Бурунов.

Ранее Сергей рассказывал, что не мечтает, как все актеры, получить «Оскар». Он считает, что эта статуэтка ему просто не нужна.

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