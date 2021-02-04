«Мне орехи им колоть что ли?»: Бурунов признался, что ему не нужен «Оскар»

Некоторое время назад Александр Петров озвучил свою мечту — он грезит получить «Оскар». Многие звезды российского шоу-бизнеса тогда давали свои комментарии на этот счет. Обсуждение этой темы не утихает до сих пор. Так, Сергей Бурунов в YouTube-шоу Надежды Стрелец отметил, что мечта у Петрова хорошая, а вот ему заветная статуэтка вовсе не нужна.

«Зачем он мне? Орехи им колоть что ли? Ну, зачем?» — парировал Бурунов.

Кроме этого, закоренелый холостяк признался, какой тип женщин ему нравится. Как выяснилось, главное в девушке — это ум и чувство юмора. При этом идеалом женской красоты для Бурунова остается Моника Беллуччи.

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