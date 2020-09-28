«Понятно, в кого сын»: Стас Михайлов представил своего импозантного папу-летчика

51-летний Стас Михайлов поделился в личном блоге редкой фотографией с папой. Владимир Борисович когда-то работал летчиком и до сих пор сохранил армейскую выправку.

Импозантная внешность пожилого мужчины впечатлила многих фолловеров музыканта. Почитатели его таланта также обратили внимание на сходство родственников.

«Как замечательно, что Вы и папа рядом! Здоровья обоим!!! Очень красивый папа!!! И вы конечно!!! Стас, берегите родителей, без них мы… одиноки!!» «Как Вы похожи с папой… Здоровья… Всем!», «Отец и сын — одно лицо. Трогательное фото. Здоровья Вам на долгие и долгие годы», «Теперь понятно, каким вы будете в старости. Очень красивым!», «Какие классные!!!!! Счастливые, видно в кого Стас красотой и статью», — отметились поклонники.

В одном из интервью «КП» Владимир Борисович признавался, что всегда плачет на концертах сына. И эти слезы, конечно же, гордости. Мужчина искренне восхищается своим наследником, который смог покорить отечественную эстраду без каких-либо протеже.