Леди в белом: Ильиных отправилась на прогулку по Нью-Йорку в худи, завязав поверх него свитер

Как только завершились новогодние каникулы — горячая пора ледовых шоу, — олимпийская чемпионка, фигуристка Елена Ильиных, с мужем и сыном поспешили на отдых. Семейство решило отправиться на родину первенца, сына Мира, в Майами, чтобы там отметить первый день рождения малыша.

Вдоволь накупавшись в океане, Ильиных и Полунин решили переместиться в зиму. Они прилетели в Нью-Йорк, где выпали настоящие сугробы снега, и совершили прогулку по городу.

«В Нью-Йорке так хорошо», — выложила фото фигуристка.

Она отправилась на прогулку в белом худи, поверх которого накинула вязаный свитер. Обязательным аксессуаром к аутфиту стала защитная маска, без нее сейчас нельзя свободно передвигаться, пожалуй, нигде в мире.

«Весь день гуляем, немножко мерзнем, греемся в кафешках, фотографируемся со всеми красивыми зданиями (со всеми!), много смеемся и заряжаемся энергией суперкрутого Нью-Йорка!» — подписала чемпионка снимки с мужем.

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