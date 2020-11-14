Еще не ходит, но уже катается: фигуристка Ильиных впервые вывела сына от Полунина на лед

Судя по всему, Сергей Полунин и Елена Ильиных уже активно обсуждают, по чьим стопам пойдет их десятимесячный сынок. Малыш Мир накануне вместе с мамой, олимпийской чемпионкой-2014, впервые вышел на лед. Фигуристка познакомила кроху со своей стихией.

«Мир первый раз на льду (не понравилось)», — рассказала спортсменка.

Хотя малыш на снимках, которые показала молодая мама, и выглядит спокойным и невозмутимым. Подписчики поспешили отметить:

«Может хочет на балет, к папе», «Младший Полунин опробовал лед!», «Теперь пора проверить на любовь к балету. Что-то мне подсказывает, что Мир этот вариант одобрит», «Будем ждать его на льду. С такими талантливыми родителями он — 100% будущий чемпион», — пишут в комментариях.

Возможно, в следующий раз поклонники звездной пары увидят наследника у станка вместе с папой. После чего Мир уже сможет сделать свой выбор.