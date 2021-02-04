«Посмотрите, как блестит»: Горбань под струями душа обнажила упругие бедра

Актриса Мария Горбань прославилась благодаря сериалу «Кухня», где с Дмитрием Нагиевым они сыграли влюбленную пару. Позже звезд не раз видели вместе на экране – они настолько вжились в роль мужа и жены, что даже в рекламных роликах были неразлучны. Но не многие поклонники знаменитостей догадываются, что это лишь – картинка. И у Нагиева, и у Горбань своя личная жизнь. Если первый ее тщательно скрывает от посторонних, то вторая, наоборот, не стремится делать таинственными персонами своих близких.

Кроме того, Горбань щедра на пикантные кадры и видео. Девушка обожает путешествовать в жаркие страны, откуда публикует фото и видео в купальниках на радость фанатам. А показать 34-летней красавице есть что – у нее идеальная фигура и пышные формы.

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На этот раз Горбань рассказала секрет своей идеальной кожи и антицеллюлитный уход за ногами. Более того, актриса продемонстрировала процедуру наглядно в stories: сначала красотка тщательно натерла упругие бедра кактусовой щеткой, затем нанесла скраб, после чего подставила ножки под душ.

«Посмотрите, как она блестит, — показывая идеально гладкую кожу, погладила себя Горбань.

Уход за своим роскошным телом Горбань делает регулярно и тщательно, и состоит он из нескольких этапов. Неудивительно, что фигура красавицы столь безупречна.

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