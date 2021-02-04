Дива в черном: Нетребко в бархатном наряде с перьями боа похвасталась роскошными украшениями

Звезда мировой оперы Анна Нетребко по возвращении из Москвы в Вену возобновила репетиции. Хотя в Австрии продолжается локдаун и запрет на массовые мероприятия, певица активно разучивает новые партии и держит себя в блестящей форме. Периодически дива публикует в микроблоге аппетитные рецепты – Нетребко раскрыла в себе кулинарный талант еще в карантин прошлогодней весной.

Но на новой фотографии, которой поделилась Нетребко с поклонниками, певица предстала лично, в образе настоящей дивы: в бархатном наряде с перьями боа, одно из которых украшает прическу певицы, а также с россыпью роскошных драгоценностей на руке.

«Никогда не пытайтесь угодить — позвольте им угодить вам», — подписала снимок Нетребко.

Поклонники пришли в восторг от образа любимой исполнительницы. И поспешили прокомментировать фото:

«Наша звезда», «Фантастическая женщина, редкого обаяния и красоты!!», «Неподражаемо», «Богиня!», «Чаровница», «Не в бровь, а в глаз. Анна, живите на полную», «Королева имеет право на любой ход!», — пишут в комментариях.

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