«Скорбя бегает по всем программам»: вторая жена Грачевского ответила на оскорбления Долинского

Вторая жена покойного Бориса Грачевского Анна, возмущенная тем, что ей не дали высказаться в ток-шоу «Пусть говорят», которое накануне состоялось на Первом канале, решила расставить точки над I в Instagram.

Больше всего телеведущая Анна Грачевская негодует из-за оскорблений, прозвучавших в ее адрес от друга Бориса Грачевского, актера Владимира Долинского. Брюнетка напомнила, что Владимир Абрамович ни разу не навестил приятеля, пока тот был в браке с Анной и не поддержал Бориса Юрьевича, когда он проходил лечение от рака.

«Владимир Абрамович, так сильно любит Борю, что скорбя бегает по всем программам, и если так сильно любит Борю, то, должно быть, и его детей, в том числе, и Васю, только оскорбляя меня он почему-то забывает, что тем самым оскорбляет нашего ребенка», — написала Анна Грачевская в Instagram.

Она призвала Владимира Долинского перестать ходить по шоу и поминать имя ее бывшего покойного мужа.

«Если мы хотим сохранить светлую память о Боре, так давайте не копаться в грязном белье, хотя бы из уважения к маленьким детям», — добавила Анна Грачевская.

Кроме того, она поспешила уточнить, что у нее нет конфликта со вдовой Бориса Грачевского Екатериной Белоцерковской. Анна хотела бы, чтобы их дети в будущем подружились и поддерживали отношения.

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