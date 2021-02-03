Другой человек: звезда «Ворониных» Юлия Куварзина показалась на публике без макияжа

Звезда сериала «Воронины», 45-летняя Юлия Куварзина обожает примерять на себя разнообразные образы. В Instagram актрисы немало снимков, доказывающих ее любовь к экспериментам с имиджем. При этом актриса, обладающая неконтрастной внешностью, всегда делает яркий макияж.

А когда предстает без него, то складывается ощущение, что это совершенно другой человек. Именно так и показалось некоторым подписчикам Юлии Куварзиной, когда они увидели снимок звезды, сделанный в кабинете косметолога. Актриса вовсю готовится к весне и начала курс омолаживающих процедур.

«Думаю, к маю потрясу всех своим свежим румянцем», — пообещала поклонникам Куварзина.

В кадре она запечатлелась вместе со своим косметологом. Как и положено, в кабинет специалиста актриса пришла ненакрашенной. Впрочем, поклонники Юлии Куварзиной заявили, что она и так прекрасна. Харизма!

«Очень смешная фотография! Да, скоро весна!», «Вы и так красивая», «Але, я вас слушаю внимательно. Вы прекрасны», — высказываются в Сети.

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