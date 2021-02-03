«Выход из зоны комфорта»: Александр Панайотов объяснил свое участие в шоу «Точь-в-точь»

Совсем скоро на Первом канале начнется новый сезон популярного проекта «Точь-в-точь». Уже известны звездные имена его участников. В их числе и популярный певец Александр Панайотов. Музыкант объявил об этом на своей страничке в Instagram.

«Ну что… Теперь можно уже официально сказать, что я являюсь участником нового сезона телепроекта «Точь-в-точь» на Первом канале, который стартует 14 февраля. Это будет удивительное, захватывающее, зрелищное и очень неожиданное путешествие в мир перевоплощений, с живым звуком и не менее живыми эмоциями», — пообещал поклонникам Александра Панайотов.

В Сети музыканта поздравляют с новым этапом в творческой жизни. А самые внимательные фанаты, следящие за всем, что происходит с Александром Панайотовым, припомнили, как в одном из интервью он заявлял о том, что пародии и перевоплощения – это не его история. Музыкант на это ответил, что пересмотрел свои взгляды.

«Выход из зоны комфорта», — объяснил Александр Панайотов свое решение принимать участие в шоу «Точь-в-точь».

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