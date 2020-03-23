«Красивая пара»: Панайотов показал редкое фото своей жены

Александр Панайотов старается не афишировать свою личную жизнь, рассказывая в Сети и СМИ в основном о своем творчестве. О том, что певец женат уже несколько лет, стало известно два года назад, при этом заключил союз исполнитель еще в 2016-м. Бракосочетание практически проходило под грифом «секретно».

Избранницей артиста стала хрупкая блондинка Екатерина Коренева, по совместительству – директор Александра.

В настоящее время музыкант не скрывает своих отношений с возлюбленной, но и не балует поклонников подробностями и новыми снимками. Возможно, именно поэтому свежее фото с женой в Instagram было воспринято интернет-сообществом с восторгом.

В кадре Панайотов предстал с Екатериной на фоне моря, нежно обняв девушку за плечи.

«Я люблю тебя», — подписал он фото. «Я люблю тебя больше», — ответила ему эхом супруга.

Эта милая переписка супругов растрогала пользователей Сети. «Любовь победит все, вы — пример для других», «Берегите друг друга! Хорошие наши», «Большего, как говорится, и не надо», «Как мило! И мы вас любим», «Красивая пара!», «Очень красивое фото, и вы такие любимые», — наперебой комментируют кадр подписчики музыканта.