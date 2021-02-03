«Полетели»: Мария Миронова запечатлелась с годовалым сыном в салоне бизнес-класса

Актриса вместе с маленьким наследником отправилась на отдых.

Известная артистка Мария Миронова отправилась в первое путешествие вместе с годовалым сыном Федей. Для перелета звезда выбрала красивый голубой костюм, состоящий из туники и брюк, дизайнера Алены Ахмадулиной.

Вместе со своим маленьким наследником Мария Миронова запечатлелась в аэропорту «Домодедово» перед посадкой в самолет.

«Полетели. Всем привет», — написала Мария Миронова в Instagram.

Поклонники восхитились кадрами мамы с малышом, некоторые даже рассмотрели, что мальчик похож на своего знаменитого дедушку Андрея Миронова.

«Если у женщины есть маленький ребенок, она всегда будет молода», «Какой красивый мальчик, похож на деда», «Какой уже большой!» — восхищаются фанаты.

Чуть позже Мария Миронова поделилась видео, которое записала уже на борту лайнера. Актриса и ее сын отправились к месту отдыха бизнес-классом.

«Скоро лето», — подписала Мария Миронова один из снимков в сторис.

Куда именно направляется звездная мама с малышом, она не сообщила. Но можно предположить, что это Дубай — излюбленное место российских селебрити этой зимой.

Смотрите также