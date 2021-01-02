«Постпраздничное настроение»: Мария Миронова поделилась фото с годовалым сыном Федей

Малыш растет не по дням, а по часам.

Актриса Мария Миронова в Instagram поделилась кадром со своим годовалым сыном Федей, который появился на свет в сентябре 2019 года. Малыш сидит на диване около звездной матери. Во рту у него соска. Сама Миронова держит бокал шампанского в руках.

«Постпраздничное настроение. С наступившим», — подписала она снимок.

«Добра, любви и бодрости вам, Мария, в новом году», «С Новым годом. Очень любим вашего папу как актера. Вы на него очень сильно похожи», «Новых свершений и новых побед. Радостных встреч в новом году», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сына Федю Мария Миронова родила от бизнесмена по имени Андрей. Он директор по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Их брак был зарегистрирован в Греции в 2017 году. Своего супруга звезда не показывает широкой публике. Отсюда и множество слухов о ее личной жизни. К примеру, некоторые считают, что Миронова вышла замуж за молодого актера Андрея Сороку. Якобы именно он отец Феди.

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