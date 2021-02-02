«Каждый получит то, что ему полагается»: вдова Бориса Грачевского высказалась о его наследстве

Екатерина Белоцерковская уверена, что никто не будет обижен.

Создатель «Ералаша», 71-летний Борис Грачевский умер 14 января от осложнений, вызванных коронавирусом. У известного режиссера осталось четверо детей — старшие сын и дочка от первого брака, дочь от второго союза и сын от последней любви Екатерины Белоцерковской. По закону же, если нет завещания, наследницей покойного мужа становится его вдова.

Екатерина Белоцерковская дала понять, что намерена разделить все между детьми покойного супруга. Женщина считает, что никто не должен быть обижен.

«Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы», — сказала молодая женщина в программе «Пусть говорят» Первого канала.

Екатерина Белоцерковская добавила, что ее покойный супруг не был богатым человеком. Все имеющиеся средства он вкладывал в развитие «Ералаша». В последнее время дела у его детища шли неважно, и Борис Юрьевич даже задумывался над тем, чтобы продать бренд.

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